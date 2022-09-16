Волгоградцы протестуют против передачи электротранспорта в концессии

Городской электротранспорт собираются передать концессионеру. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Волгоградцы выступили против передачи городского электротранспорта в концессии. Напомним, ранее администрация Волгограда заявила о намерении на 25 лет заключить договор с «Волгоградоблэлектро». Однако не все согласны с таким решением. Несмотря на то, что в развитие инфраструктуры и обновление подвижного состава собираются вложить 12 млрд рублей, некоторые горожане высказались против этой инициативы.

- Передача в концессию поставит под угрозу фактически весь электротранспорт в городе, так как коммерческая организация заинтересована только в извлечении прибыли, а не в развитии инфраструктуры, - говорят волгоградцы.

Однако большинство горожан понимают какие положительные изменения ждут электротранспорт.

- Обращу внимание, что городские трамваи принадлежали городу. И в мэрии уверяет, что это не изменится. На 25 лет СТ поступит в пользование концессионера. При этом большая часть финансирования поступит из бюджета, то есть фактически собственник – администрация. Считаю, что волгоградцам нужно доходчиво объяснить, какие в этом плюсы. И тогда мнение начнет меняться, - считает общественник Сергей Островский.

Напомним, концессионер предлагает финансирование в развитие городского электротранспорта 5,2 млрд рублей, остальные средства после согласования должен выделить бюджет (3,6 млрд – федеральный, 3,2 млрд - областной). На эти деньги обещают модернизировать линии СТ, отремонтировать трамвайные пути на Ангарской, маршрутам №3, №4 и еще 43 километра путей по всему городу. Плюс планируют заменить устаревший транспорт на современный.

Что касается платы за проезд - тарифы по-прежнему будет регулировать администрация.