На должность главврача поликлиники №2 рекомендовали депутата Гордумы Олега Ярыгина

Олег Ярыгин один из самых опытных руководителей-медиков в регионе. Фото: администрация Волгоградской области

В комитете здравоохранения прошло очередное заседание совета по кадровой политике. На этот раз решали вопрос по главврачу поликлиники №2. Место пока вакантно. Главным кандидатом, которого в итоге и рекомендовали к утверждению стал Олег Ярыгин. Как пояснили в облздраве, окончательное решение примет комитет здравоохранения региона.

На данный момент Олег Ярыгин возглавляет ГБУЗ «Клиническую станцию скорой медицинской помощи» и является депутатом Гордумы Волгограда. После того, как Олег Ярыгин получит новое назначение, с работой в «скорой» ему придется расстаться.

Напомним, Олег Ярыгин был отмечен администрацией Волгоградской области за отличную работу во время пандемии. Он сумел организовать бесперебойную работу «скорой» в самое непростой период высочайших нагрузок. Сейчас от него ждут проявления таких же качеств в новом кресле.