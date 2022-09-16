В Волгограде в парке Малой Франции поставят песочный дворик и 49 фонарей

Последние годы парк был забыт и заброшен. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В обновляемом парке в поселке Металлургов на Красном, который называют Малая Франция, вскоре появятся новая спортплощадка, песочный дворик для детворы и новое освещение. Компания-исполнитель уже роет траншеи для монтажа 49 новых фонарей, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгограда.

Кроме того, вместо старого поросшего травой асфальта в Старом парке обновят тротуары на площади 2,2 тысячи квадратных метров. Рабочие уже замостили четырехцветной плиткой почти половину дорожек - около 900 «квадратов». Вскоре начнется монтаж нового поливочного водопровода, который обеспечит живительной влагой и старые деревья, и новые. В парке высадят 350 кленов, рябин, катальп, айлант и бирючин.

Для детворы в парке вместо разбитых качелей-каруселей сделают песочный дворик «Золотая рыбка», рядом поставят два детских игровых комплекса с горками. Будут и качели, и спортплощадка с турникетами, шведской стенкой и резиновым покрытием. Отдохнуть волгоградцы смогут на 26 новеньких скамейках, рядом с которыми поставят урны. А за порядком будут следить при помощи камер видеонаблюдения. А рядом уже почти завершили ремонт почти полутора километров дороги, ведущей к бассейну «Искра».

Это далеко не единственное место, которое в этом году приведут в порядок по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» на Красном. На улице Титова благоустроили площадь у памятника Ленину, до конца года завершат обновление всей нечетной стороны бульвара. Также в районе отремонтируют шесть дорог и проезды в трех дворах.