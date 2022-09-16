В Волгограде перестанет существовать школа №7 имени героя войны

Дети продолжат учебу в своем здании. Фото: МОУ СОШ №7

В Волгограде идет процесс слияния двух школ Центрального района. Школу №7 присоединяют к школе №81. Но в мэрии постарались родителей успокоить. Сделано это из экономических соображений. Большая школа сможет получить больше денег. На данный момент в школе №7 учатся 396 человек, в школе №81 – 800. Фонд оплаты труда образовательного учреждения численностью 1200 человек станет гораздо больше и позволит поднять среднемесячную зарплату учителям. По сути, для детей ничего не меняется, учить их будут там же – в здании по адресу Школьная, 11. Изменится лишь номер в документах.

Не все родители рады такой реорганизации. Ведь школа №7 носит имя героя СССР летчика Павла Панина. Гордую приставку она получила в 2017 году.

- Со временем школе №81 будет присвоено имя героя СССР Павла Панина. Для этого после прохождения всех официальных процедур будет подано соответствующее ходатайство в городскую думу, - пояснили сайту Volgograd.kp.ru в мэрии.

Весь педагогический состав сохранит свои места, кроме одного человека. Директора школы №7 Наталью Масленникову уволят с соблюдением трудового законодательства, когда состоится слияние.