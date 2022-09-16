Дороги к хуторам обновляют в Волгоградской области

К хуторам строят новые дороги. Фото: АВО

В 2022 году в Волгоградской области дорожники должны отремонтировать и построить более 450 километров автомагистралей. В списке не только федеральные трассы, но и сельские дороги - в этом году работами охвачены 8,6 километра подъездных путей к хуторам, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации региона.

В этом году по программе «Комплексное развитие сельских территорий» строят подъезды к хуторам Лобачевский и Чиганаки 1-е суммарной протяженностью 3,6 километра. Начиная с 2019-го, в регионе появилось более 55 километров сельских дорог. Новенький асфальт теперь ведет к хуторам Попов, Расстрыгин и Казачий, селам Солонка и Старый Кондаль, поселку Ромашки и другим населенным пунктам. Еще девять поселений получили обновленные дороги благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В этом году ремонтируют дорогу к селу Верхняя Водянка.