Шесть человек пострадали в массовом ДТП на московской трассе под Волгоградом

Массовое ДТП произошло на московской трассе во Фроловском районе. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Массовое ДТП, в котором пострадали шесть человек, произошло в начале седьмого вечером 15 сентября на московской трассе во Фроловском районе Волгоградской области. На 852 километре федеральной автодороге Р-22 «Каспий» столкнулись «УАЗ-315195», Volkswagen Golf и Hyundai Porter. В больницу с места ДТП кареты скорой помощи увезли пятерых взрослых и 7-летнего ребенка, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главе МВД России по региону.

- В результате ДТП водители «УАЗ» и «Фольксваген», 49-летний пассажир «УАЗ», пассажиры «Фольксваген» в возрасте 38 и 18 лет, а также 7-летний пассажир Hyundai с травмами доставлены в больницу, - рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, 47-летний водитель «УАЗа» ехал в строну волгограда. В какой-то момент машина вылетела на встречку, где столкнулась с Volkswagen. В то же время ехавший за иномаркой 48-летний водитель Hyundai попытался уйти от столкновения и вылетел в кювет.

Как расказали в облздраве, врачи скорой трассового медпункта и Фроловской ЦРБ оказали помощь пятерым пострадавшим, один из которых отказался от госпитализации. В травматологию Михайловской ЦРБ доставили 38-летнюю женщину, 47-летнего и 44-летнего мужчин. За жизнь 49-летнего пострадавшего борются в реанимации.