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Происшествия16 сентября 2022 7:44

В Волгограде мужчина по просьбе мошенницы взял в банке кредит на полтора миллиона

И перечислил деньги на «безопасный» счет
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Мужчина потерял кучу денег, не поняв, что его дурят.

Мужчина потерял кучу денег, не поняв, что его дурят.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Мошенники продолжают зарабатывать на доверчивых гражданах. Очередной жертвой стал 40-летний житель Ворошиловского района. На телефон мужчины позвонила незнакомка и представилась сотрудницей банка. Она сообщила, что на волгоградца пытаются оформить кредит, и он может это предотвратить. Всего-то надо подать на сайте банка заявку на кредит в полтора миллиона и перевести эти деньги на безопасный счет. Это заняло совсем немного времени: он отправился в банк, где ему с легкостью выдали необходимую сумму под высокий процент и он тут же их положил по указанным мошенницей реквизитам.

Свою ошибку волгоградец понял, когда вернулся домой. Он обратился в полицию с заявлением. Как сообщили в УВД по Волгограду, преступницу ищут. Теперь мужчине предстоит выплачивать огромный заем и надеется, что аферистку поймают.