В Камышине сын сдал приставам спрятавшегося в шкафу папу

Приставы нашли должника в шкафу после подсказки ребенка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Где только не прячутся от судебных приставов должники. Житель Камышина задолжал по алиментам 180 тысяч рублей. Мужчина после развода обзавелся новой семьей, а о сыне от первого брака забыл. По крайней мере, денег на воспитание не давал. Бывшая жена обратилась к судебным приставам, а те вынесли постановление о взыскании суммы.

Добровольно камышанин приходить отказался, избегал звонков и встреч. Тогда составили еще одно постановление о принудительном приводе. Когда сотрудник ФССП пришел по домашнему адресу, дверь открыл сын. Он сразу же заявил приставу, что папа прячется в шкафу. Для маленького мальчика это была веселая игра. Правда, мужчине было совсем не до смеха, когда его нашли среди вешалок.

- Мужчину доставили в отделение судебных приставов и ознакомили с обвинительным актом по уголовному делу. Должнику грозит наказание вплоть до лишения свободы, - пояснили в пресс-службе Управление ФССП по Волгоградской области.