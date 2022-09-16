Под Волгоградом бесследно исчез 17-летний школьник

Фото: Лиза Алерт.

Добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» просят максимально распространить информацию о пропавшем в Волгоградской области школьнике – 17-летнем Никите Аткасове из Калача-на-Дону. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru волонтеры, подросток ушел из дома 14 сентября. Вот уже два дня родители не находят себе места, а к поискам подключились полиция и неравнодушные жители региона.

В день исчезновения мальчик был одет в рубашку в клетку, черные штаны, белые кроссовки. Его рост – 170 сантиметров, телосложение худощавое, русые волосы, карие глаза. Носит очки.

Ранее подросток не уходил из дома. Его семья характеризуется положительно. Волонтеры сообщили, что школьник может находиться в любой части области, а также за ее пределами.

Сообщить информацию необходимо по телефонам: 112 и 8-800-700-54-52.