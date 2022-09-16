На площади Дзержинского в Волгограде снимают с постамента «Танк Т-34»

Сегодня танк снимут с постамента. Фото: администрация Волгограда.

В Волгограде продолжается реставрация памятников к знаменательной дате 80-летие победы в Сталинградской битве. На очереди танк Т-34 в Тракторозаводском районе. На площади Дзержинского уже появилось ограждение. В ближайшее время подрядчик приступит непосредственно к восстановлению. Сначала танк снимут с постамента с помощью крана и разместят неподалеку. Его отчистят от грязи, старой краски, загрунтуют металлические детали и нанесут специальное долговечное покрытие. Также приведут в порядок облицовку постамента. Обязан подрядчик и привести в должный вид прилегающую территорию. Это займет несколько недель.

Как сообщает мэрия Волгограда, кроме «Танка Т-34» в Волгограде восстановят еще 15 памятников. Например, в Ворошиловском районе – это «Гаситель», памятника морякам-североморцам, В Центральном районе – мемориалы на аллее Героев. Приводят в порядок братские могилы по всему городу. Все работы обещают завершить к зиме.