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Общество16 сентября 2022 7:16

В Волгограде эксперты не нашли экстремизма в песне «Нищих убивай» группы «Порнофильмы»

26 сентября в Волгоградском областном суде состоится новое заседание
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области

Фото: Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области

Эксперты не усмотрели признаков экстремизма в песне «Нищих убивай» группы «Порнофильмы». Об этом сайт volgograd.kp.ru сообщает с ссылкой на адвоката Павла Чикова. Научно-исследовательский центр судебной экспертизы проанализировал смысл текста и пришел к выводу, что произведение относится к жанру сатиры и отражает «резкое обличение убийства нищих богатыми и власть имущими».

Напомним, судебные разбирательства с панк-группой инициировал зампрокурора Волгоградской области. Представитель надзорного органа решил защитить права «неопределенного круга лиц». В 2021 году Дзержинский районный суд согласился с позицией прокуратуры и внес песню «Нищих убивай» в список экстремистских. Музыканты не согласились с этим и подали апелляцию.

В феврале 2022 года облсуд отметил решение и назначил экспертизу, чтобы детальнее разобраться в деле. Кстати, песню исключили из перечня экстремистских. Следующие заседание состоится 26 сентября.