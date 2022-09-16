В Волгограде эксперты не нашли экстремизма в песне «Нищих убивай» группы «Порнофильмы»

Фото: Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области

Эксперты не усмотрели признаков экстремизма в песне «Нищих убивай» группы «Порнофильмы». Об этом сайт volgograd.kp.ru сообщает с ссылкой на адвоката Павла Чикова. Научно-исследовательский центр судебной экспертизы проанализировал смысл текста и пришел к выводу, что произведение относится к жанру сатиры и отражает «резкое обличение убийства нищих богатыми и власть имущими».

Напомним, судебные разбирательства с панк-группой инициировал зампрокурора Волгоградской области. Представитель надзорного органа решил защитить права «неопределенного круга лиц». В 2021 году Дзержинский районный суд согласился с позицией прокуратуры и внес песню «Нищих убивай» в список экстремистских. Музыканты не согласились с этим и подали апелляцию.

В феврале 2022 года облсуд отметил решение и назначил экспертизу, чтобы детальнее разобраться в деле. Кстати, песню исключили из перечня экстремистских. Следующие заседание состоится 26 сентября.