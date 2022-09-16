«Ситиматик-Волгоград» стал участником межрегионального форума предпринимательства «За бизнес»

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Компания «Ситиматик-Волгоград» стала участником межрегионального форума молодежного предпринимательства «За бизнес» - площадки для обмена опытом с лидерами российского бизнеса. Форум собрал тысячи предпринимателей и топ-менеджмента из разных сфер.

На секции экологическое предпринимательство представитель регионального оператора по обращению с ТКО Анастасия Сергеева, провела для студентов и молодых предпринимателей практикум, как открыть свой бизнес, основанный на принципах экономики замкнутого цикла. Рассказала о работе регионального оператора, сделав акцент на работе экопункта Вторматик. Представила изделия сделанные из отходов древесины, например выполненный из остатков порубочного материала ящик для сбора отработанных батареек и декоративную новогоднюю ёлочку, а так же шопер (экосумку) сшитый из старой одежды.

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

В эко-квизе приняли участие порядка 50 студентов волгоградских Вузов обучающихся по направлению экология. Пять команд успешно прошли пять туров, ответив на предложенные вопросы. Наибольший интерес вызвали вопросы в турах посвященных переработке отходов, вторичным материальным ресурсам и экологии родного края.

Победителем экоквиза стала команда Экоакулы из Волгоградского государственного университета. Все участники получили подарки и массу положительных эмоций. Обратная связь от участников форума показала большую заинтересованность в мероприятиях подобного формата.

Отметим, что региональный оператор принял участие в форуме по приглашению областного комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.