МЧС предупредило жителей Волгоградской области о ливнях и грозах 16 сентября

В пятницу перед выходом на улицу не забудьте зонты. Фото: Игорь БУЛАТОВ

В пятницу, 16 сентября, на Волгоградскую область обрушатся дожди и сильный ветер. МЧС предупреждает жителей региона о грозах и ливнях в конце рабочей недели. Не лишним будет подготовить зонты и резиновые сапоги.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областного ГУ МЧС, завтра осадки выпадут утром и днем, а отдельных районах региона ожидаются обильные дожди, местами грозы. Порывы юго-западного ветра достигнут 20 метров в секунду. Автомобилистам стоит это учесть при выборе парковки. Лучше ставить машины подальше от ветхих деревьев и шатких конструкций.

Радует одно – немного потеплеет. Ночью ожидается 12...+17º; днем +17...+22º тепла.