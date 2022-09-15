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Общество15 сентября 2022 14:57

В Волгограде ордена Мужества передали семьям восьми погибших на Украине военных

Награды вручали в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва»
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Фото с церемонии музея-панорамы «Сталинградская битва».

Фото с церемонии музея-панорамы «Сталинградская битва».

В Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» в четверг, 15 сентября, прошла очередная церемония вручения наград семьям погибших в ходе спецоперации на Украине волгоградских военных. На этот раз на торжественную церемонию пригласили родных и близких восьми военнослужащих из Волгоградской области, которых посмертно наградили орденами Мужества. Награды передали зам. военкома региона полковник Сергей Юдин и замгубернатора Геннадий Шевцов, сообщили сайту volgograd.kp.ru в музее-заповеднике.

Указом президента ордена Мужества получили родные сержантов Михаила Морозова и Олега Бозорова, троих младших сержантов - Сергея Молокова, Данилы Думенко и Александра Грушевого, ефрейторов Романа Каранаухова и Ивана Ержанова, а также рядового Владимира Бирюкова. Все они проявили отвагу и мужество в ходе боев спецоперации на Украине и до конца выполнили свой воинский долг перед Отечеством.