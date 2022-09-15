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Общество15 сентября 2022 14:23

В Волгограде на спортплощадке в пойме Царицы отремонтировали тренажеры

Когда пройдут дожди конструкции покрасят
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Пару лет назад наплыва отдыхающих не выдержали скамейки. Уличную мебель пришлось менять.

Пару лет назад наплыва отдыхающих не выдержали скамейки. Уличную мебель пришлось менять.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Рабочие привели в порядок вышедшие из строя тренажеры на спортивной площадке в пойме реки Царица в Центральном районе Волгограда. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе городской администрации, ранее сотрудники МБУ «Волгоградзеленхоз» обнаружили несколько поврежденных конструкций. Так, один из тренажеров был деформирован из-за неправильной эксплуатации.

- После выявления неисправности было выполнено обследование и организованы мероприятия по закупке необходимых деталей, - рассказали в мэрии.

Тренажеры на время отгородили, чтобы волгоградцы случайно не покалечились, а затем отремонтировали. В ближайшее время, когда установится сухая и теплая погода, конструкции покрасят, чтобы вернуть им первоначальный вид.

Напомним, ранее в Царицынском парке привели в порядок убитые скамейки. Уличная мебель была сильно повреждена вскоре после открытия зоны отдыха.