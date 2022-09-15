В Волгограде на спортплощадке в пойме Царицы отремонтировали тренажеры

Пару лет назад наплыва отдыхающих не выдержали скамейки. Уличную мебель пришлось менять. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Рабочие привели в порядок вышедшие из строя тренажеры на спортивной площадке в пойме реки Царица в Центральном районе Волгограда. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе городской администрации, ранее сотрудники МБУ «Волгоградзеленхоз» обнаружили несколько поврежденных конструкций. Так, один из тренажеров был деформирован из-за неправильной эксплуатации.

- После выявления неисправности было выполнено обследование и организованы мероприятия по закупке необходимых деталей, - рассказали в мэрии.

Тренажеры на время отгородили, чтобы волгоградцы случайно не покалечились, а затем отремонтировали. В ближайшее время, когда установится сухая и теплая погода, конструкции покрасят, чтобы вернуть им первоначальный вид.

Напомним, ранее в Царицынском парке привели в порядок убитые скамейки. Уличная мебель была сильно повреждена вскоре после открытия зоны отдыха.