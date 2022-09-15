В Волгограде отключат свет 16 сентября в четырех районах

Электричества не будет почти весь день. Фото: Евгения ГУСЕВА

В пятницу, 16 сентября 2022 года, среди коммунальных страдальцев, которым почти весь день придется обходиться без электричества из-за плановых ремонтов на электросетях, окажутся жители четырех районов Волгограда. Отключат свет в десятках домов в многоэтажках и частном секторе Ворошиловского, Дзержинского, Краснооктябрьского и Красноармейского, сообщили сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг».

В Дзержинском районе в пятницу в зоне отключений окажутся две улицы на Ангарском: улица Полины Осипенко, дома №20-28, 36 и 38, и улица Семигорская, дома №5-9 и 13-17. В Краснооктябрьском локальный блэкаут в этот день ожидается в домах на улице Рихарда Зорге, №52, 56, 58 и 60. Света не будет с 9.00 до 16.00. Отключения света в Ворошиловском 16 сентября 2022 затронут пять домов на улице Пугачевской – под номерами 9, 9а, 11, 11а и 11б. Обесточат квартиры с 9 до 16 часов.

В Красноармейском районе 16 сентября среди коммунальных страдальцев, вынужденных сидеть без электричества, с 10.30 до 17 часов окажутся жители домов на проспекте Столетова, №32, 34, 38, а также на улице Брестской, №17, 19, 21 и 23. Кроме того кратковременные отключения ожидаются ночью на улицах Хабаровская, Семиполатинская, Дальневосточная, Леваневского, Подгорная, Шоссейная, Изобильная, Янтарная, Магистральная и Кольцова, а также в переулке Подгорный.