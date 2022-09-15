В Волгограде за неделю заметно подорожали овощи и конфеты

Сезон дешевых овощей заканчивается. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Специалисты Волгоградстата каждую неделю собирают данные по ценам на потребительские товары и выводят средние данные. За неделю с 6 по 12 сентября подорожали сразу несколько видов товаров. Во-первых, поползли вверх цены на овощи. Огурцы стали дороже на 9 процентов (59 рублей), помидоры - на 4,5 процента (51 рубль), яблоки - на 1 процент (81 рубль). Во-вторых, затронула инфляция конфеты – на 1 процент. Но если смотреть динамику за год, то позволить себе сладкое сейчас смогут немногие.

Из того, что стало дешевле: лук - на 9 процентов, свекла - на 3, картофель - на 2,4. Снизилась стоимость на гречку, вареную колбасу, сахар, консервы.

Из непродовольственных товаров продолжают дорожать детские подгузники, туалетная бумага, спички, чуть упали в цене шампуни, сухие корма для животных и стиральный порошок.

Стоимость услуг почти не изменилась. Чуть подорожали перелеты и проживание в гостинице 4-5 звезд