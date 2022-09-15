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Общество15 сентября 2022 13:50

В Волгограде инвалида оставили без средств реабилитации

Прокуратура помогла восстановить права 40-летней женщины
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Прокуратора помогла инвалиду.

Прокуратора помогла инвалиду.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В прокуратуру Тракторозаводского района Волгограда обратилась родственника 40-летней женщины-инвалиду, которой требовалась реабилитация, однако в предоставлении технических средств для таковой было отказано. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного органа, волгоградка нуждалась в бандажах и туторе.

- Несмотря на неоднократные обращения ФСС, соответствующие технические средства реабилитации не предоставлялись, - отметили в прокуратуре.

Прокурору удалось наказать начальника отдела социальных программ ФСС – должностное лицо оштрафовали. Также Центральный райсуд обязал обеспечить женщину-инвалида необходимыми средствами.