В Волгограде инвалида оставили без средств реабилитации

Прокуратора помогла инвалиду. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В прокуратуру Тракторозаводского района Волгограда обратилась родственника 40-летней женщины-инвалиду, которой требовалась реабилитация, однако в предоставлении технических средств для таковой было отказано. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного органа, волгоградка нуждалась в бандажах и туторе.

- Несмотря на неоднократные обращения ФСС, соответствующие технические средства реабилитации не предоставлялись, - отметили в прокуратуре.

Прокурору удалось наказать начальника отдела социальных программ ФСС – должностное лицо оштрафовали. Также Центральный райсуд обязал обеспечить женщину-инвалида необходимыми средствами.