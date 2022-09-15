В Волгоградской области стартовал молодёжный форум «За бизнес»

Фото: пресс-служба АВО.

Сегодня, 15 сентября, в Волгограде стартовал четвертый межрегиональный форум молодежного предпринимательства «За бизнес», участниками которого стали порядка четырех тысяч предприимчивых молодых людей. Поддержать будущих бизнесменов на «Волгоград Арену» приехал губернатор Андрей Бочаров. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе региональной администрации.

За четыре года существования благодаря форуму гранты на развитие собственного дела получили 143 волгоградца. В 2022-м стартовый капитал на реализацию своих проектов получили еще 18 авторов перспективных проектов.

- Время требует изменений, и мы к ним готовы. Сегодня для предпринимательского сообщества по-настоящему золотое время: время новых возможностей, новых свершений, реализации мечты, - выступил глава региона Андрей Бочаров.

Занять свою нишу начинающие бизнесмены могут в разных сферах: производстве, в точках общепита, логистических центрах, обучения персонала и прочих. Губернатор подчеркнул, что открытым остается придорожный сервис на новых магистралях, в частности на обходе Волгограда, который сейчас строится.