Депутаты Гордумы Волгограда рекомендовали чиновникам передать городской электротранспорт в концессии

Депутаты проголосовали за соглашение. Фото: Гордума

Заседание Гордумы 15 сентября получилось очень насыщенным. Вопросов в повестке было много: границы земельных участков, статус депутатов и право проживать вне Волгограда и прочее. Но самым волнующим для самих горожан стал проект концессионного соглашения между администрацией и «Волгоградоблэлектро» о передаче городского электротранспорта в пользование на 25 лет.

Общая сумма вложений – 12 миллиардов рублей. Это 3,16 миллиарда от областного бюджета, 5,24 миллиарда инвестиций энергетиков и 3,6 миллиарда от Москвы.

Депутаты предложение поддержали. Не впервой: до этого частный инвестор пришел в теплоснабжение, водоснабжение и в обращение с ТБО в Волгограде.

- Реализация проекта предполагает продление линии скоростного трамвая в северную часть города, реконструкцию путей, депо, тяговых подстанций и питающих линий, приобретение новых 3-х секционных трамваев и модернизацию действующего подвижного состава, - расписал перспективы народным избранникам руководитель департамента городского хозяйства мэрии Сергей Комлев.

Правда, окончательно по соглашению будут решать не в Волгограде и уж точно не депутаты, а люди в Москве, распределяющие деньги. Без их положительного решения никакой «сделки» не будет. Волгограду нужны федеральные деньги для развития транспортной электросети. Заявку отправили, теперь чиновники ждут. На корректировку соглашения и получения ответа из Москвы требуется 45 дней.

Кстати, тарифы на откуп частнику обещают не отдавать. Это остается прерогативой муниципалитета.