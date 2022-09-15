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Политика15 сентября 2022 11:16

Под Волгоградом в трех школах открыли мемориальные доски погибшим на Украине героям

Школьники Камышина почтили память погибших на СВО военных
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: администрация Камышина.

Фото: администрация Камышина.

Сегодня, 15 сентября, в трех школах Камышина открыли мемориальные доски погибшим на Украине военнослужащим. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в районной администрации, героев посмертно удостоились высших наград.

Фото: администрация Камышина.

Фото: администрация Камышина.

Учащиеся школы №16 провели митинг в память о гвардии капитане Сергее Дорофееве, который погиб в бою с националистами. Не меньший героизм во время выполнения боевых задач проявил гвардии ефрейтор Кирилл Яборов. Школьники СОШ №14 увековечили память о воине на памятной доске. Навсегда вписали в историю родного края имя гвардии ефрейтора Андрея Гребенникова.

Фото: администрация Камышина.

Фото: администрация Камышина.

- На основании Указа Президента РФ за самоотверженность и отвагу, а также за смелость и решительные действия, совершенные при исполнении воинского долга, воины награждены Орденом Мужества посмертно, - сообщили в администрации.