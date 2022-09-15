Под Волгоградом замначальника райотдела МВД идет под суд за взятки

Полицейский начальник попался на взятке. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело бывшего замначальника райотдела МВД по Клетскому району. Экс-полицейского обвиняют в получении через посредника 70 тысяч рублей взятки за незаконное бездействие. Ему грозит до 8 лет тюрьмы, сообщила сайту volgograd.kp.ru старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

По версии следствия, 5 августа 2021 года полицейский во время проверки магазина местного предпринимателя обнаружил, что там незаконно продавали алкоголь. После составил протокол. Но бизнес-леди очень не хотела платить солидный штраф и попросила знакомого выступить посредником, чтобы уладить дело. Замначальника РОВД предложил не давать делу ход за 70 тысяч рублей и даже пообещал покровительство бизнесу. Но в мае 2022-го мужчина все же направил административный протокол в Арбитражный суд региона. Узнав об этом, женщина пошла к правоохранителям.

Во время расследования, которое вели следователи СУ СК России по региону, полицейский начальник частично признал свою вину. Ему грозит до 8 лет колонии, а вот посредник и предприниматель уголовной ответственности не понесут, так как активно помогали следствию.

- По результатам проведенной оперативниками службы собственной безопасности ГУ МВД России по Волгоградской области проверки, сотрудник был уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, - прокомментировали в ГУ МВД России по Волгоградской области.