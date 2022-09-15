Под Волгоградом на депутата возбудили уголовное дело после рыбалки

СК возбудил дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На одного из депутатаов гордумы Иловли возбудили уголовное дело после рыбалки. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, народного слугу подозревают в нарушении статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов).

Сам инцидент произошел в мае этого года на берегу реки Дон в хуторе Колоцкий. Депутат наверняка знал, что акватория Цимлянского водохранилища является особо охраняемой зоной, но все равно привез запрещенные для лови ставные сети. Улов получился небольшой – всего 8 рыбин, а вот последствия будут серьезными.

- В ходе проведения сотрудниками СКР обысковых мероприятий по месту жительства мужчины обнаружены и изъяты многочисленные рыболовные принадлежности – сети, лодочные лодки, лодочные моторы, - добавили в следкоме.

Расследование продолжается.