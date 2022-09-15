75-летний житель Волгограда скончался от коронавируса

В сентябре от ковида умерли двое волгоградцев. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области 15 сентября 2022 года зарегистрирован еще один летальный исход от COVID-19. Коронавирус стал основной причиной смерти 75-летнего мужчины из Волгограда, который поступил в многопрофильную больницу с обострением хронического заболевания, сообщили сайту volgograd.kp.ru в облздраве.

Когда волгоградца привезли в больницу с давним заболеванием, при обследовании у него обнаружили еще и коронавирус, и пневмонию. Пациента тут же перевели в инфекционный стационар. Не смотря на старания врачей состояние мужчины резко ухудшалось, его перевели в реанимацию. Но спасти пациента волгоградские медики так и не смогли.

За сентябрь 2022 года это вторая смерть от коронавируса в Волгоградской области. Всего с начала пандемии ковид убил 6903 жителя региона. В последние дни заболеваемость растет и перевалила за 800 человек в сутки.