В Волгоградской области заболеваемость COVID-19 перешагнула 800 человек за сутки

Заболеваемость ковидом растет. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Волгоградской области растет заболеваемость коронавирусом. По данным оперативного штаба, на 15 сентября 2022 года в регионе зафиксировано 816 заразившихся COVID-19 за сутки. Также эксперты подтвердили еще один летальный исход – это пятая смерть от ковида за месяц, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

В инфекционные стационары региона в среду госпитализировали 91 ковидного пациента. При этом закрыли больничные листы за минувшие сутки сразу 986 человек. На лечении в больницах и поликлиниках находятся сейчас 8150 жителей Волгоградской области, заболевших коронавирусом. Скорбные списки умерших от ковида пополнил 75-летний мужчина. Всего в регионе за время пандемии скончались от COVID-19 6903 человека.

Для сравнения, в Москве на 15 сентября более 9 тысяч заразившихся ковидом, лечение в стационаре понадобилось 324 пациентам.