В Волгограде рядом с областной больницей провалился асфальт

Асфальт провалился на улице Бурейской, которая идет вдоль областной больницы. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде на улице Бурейской №6 рядом с областной больницей провалился асфальт. Скорее всего, просадка грунта произошла после обильных дождей, которые накрыли город-герой в последние дни. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе «Концессий теплоснабжения», на место выехали рабочие и обследовали территорию.

- Целостность сетей не нарушена, ресурс потребителям подается в штатном режиме, - пояснили в ведомстве.

Для безопасности яму оградили, а затем засыпали песком. Движение по улице не перекрыто. Ближайшие дни специалисты заасфальтируют участок.

- «Концессии теплоснабжения» приносят извинения за вынужденные неудобства, - добавили в организации.