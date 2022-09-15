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Общество15 сентября 2022 9:22

В Волгограде рядом с областной больницей провалился асфальт

Рабочие «Концессий» засыпали яму песком и вскоре заасфальтируют участок
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Асфальт провалился на улице Бурейской, которая идет вдоль областной больницы.

Асфальт провалился на улице Бурейской, которая идет вдоль областной больницы.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде на улице Бурейской №6 рядом с областной больницей провалился асфальт. Скорее всего, просадка грунта произошла после обильных дождей, которые накрыли город-герой в последние дни. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе «Концессий теплоснабжения», на место выехали рабочие и обследовали территорию.

- Целостность сетей не нарушена, ресурс потребителям подается в штатном режиме, - пояснили в ведомстве.

Для безопасности яму оградили, а затем засыпали песком. Движение по улице не перекрыто. Ближайшие дни специалисты заасфальтируют участок.

- «Концессии теплоснабжения» приносят извинения за вынужденные неудобства, - добавили в организации.