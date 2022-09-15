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Общество15 сентября 2022 9:20

365 тонн покрышек переработали в Волгоградской области

Из них делают новые шины и покрытия для спортплощадок
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Из шин можно делать не только лебедей на детской площадке. Фото: администрация Волгоградской области

Из шин можно делать не только лебедей на детской площадке. Фото: администрация Волгоградской области

В Волгоградской области работает несколько экологических проектов. Один из них - переработка старых автомобильных покрышек. Ведь из них можно делать не только лебедей на площадку, но и гораздо более полезные вещи. Трехстороннее соглашение подписали администрация региона, муниципалитет и перерабатывающее предприятие. С 2021 года, когда программа стартовала, удалось дать вторую жизнь 365 тоннам шин. Их отвезли на перерабатывающий завод, где сначала превратили в мелкую крошку, а затем либо создали новые шины, либо сделали покрытие для спортивных и детских площадок, либо использовали в дорожном строительстве.

Кстати, в лидерах по количеству источников для вторсырья - Дзержинский, Тракторозаводской, Кировский районы Волгограда.

Переработка шин входит в регпроект «Комплексная система обращения с ТКО в Волгоградской области». Планируется, что к 2030 году вся страна, в том числе и Волгоград, будут сортировать мусор и отправлять его на переработку. Это сократит количество мусора на свалках в два раза.