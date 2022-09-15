В Волгограде пострадавший при взрыве баллона пенсионер умер от 80% ожогов тела

Мужчина умер в больнице. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В больнице №25 в Волгограде от 80% ожогов тела умер 71-летний житель Даниловского района. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по региону, следственные органы проводят проверку.

Смертельные травмы мужчина из станицы Березовской получил 5 сентября. В тот день из-за утечки рванул газовый баллон. Пенсионера экстренно госпитализировали в районную больницу в крайне тяжелом состоянии. Врачи диагностировали ожоги 2 и 3 степени, поражение до 80% и ожоговый шок. Из города-героя для госпитализации пациента прилетела санавиация.

Полторы недели опытные медики пытались спасти пенсионера, но травмы оказались смертельными. В облздраве подтвердили, что мужчина скончался в больнице 13 сентября.