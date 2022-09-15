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Общество15 сентября 2022 8:05

В Волгоградской области выросла родительская плата за детсад

Приказом утвердили размер компенсаций на третий квартал 2022 года
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Родителям компенсируют часть платы за садик.

Родителям компенсируют часть платы за садик.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Волгоградской области установили средний размер родительской платы за детский сад на 3-й квартал 2022 года. Соответствующий приказ регионального комитета образования, науки и молодежной политики опубликован на портале правовой информации. Суммы, исходя из которых родителям будут выплачивать компенсации за детсад с июля по сентябрь, подросли, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Так, за июль 2022 года волгоградские родители, чьи дети ходят в садик, смогут получить выплаты из расчета платы в 1908 рублей за месяц. В августе родительская плата при полном посещении составила 2089 рублей, в сентябре – 1999 рублей.

Напомним, мамам и папам в Волгоградской области компенсируют из бюджета 20% платы за детский сад за первого ребенка, 50% за второго и 70% на третьего и последующего малыша. Размер компенсации утверждают каждый квартал исходя из количества дней, которые ребенок мог провести в садике.