В Волгоградской области выросла родительская плата за детсад

Родителям компенсируют часть платы за садик. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Волгоградской области установили средний размер родительской платы за детский сад на 3-й квартал 2022 года. Соответствующий приказ регионального комитета образования, науки и молодежной политики опубликован на портале правовой информации. Суммы, исходя из которых родителям будут выплачивать компенсации за детсад с июля по сентябрь, подросли, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Так, за июль 2022 года волгоградские родители, чьи дети ходят в садик, смогут получить выплаты из расчета платы в 1908 рублей за месяц. В августе родительская плата при полном посещении составила 2089 рублей, в сентябре – 1999 рублей.

Напомним, мамам и папам в Волгоградской области компенсируют из бюджета 20% платы за детский сад за первого ребенка, 50% за второго и 70% на третьего и последующего малыша. Размер компенсации утверждают каждый квартал исходя из количества дней, которые ребенок мог провести в садике.