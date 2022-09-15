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Происшествия15 сентября 2022 7:46

Директором учебного центра стал судимый за взятку житель Волгограда

По решению суда мужчину сняли с должности
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Прокуратура добилась увольнения.

Прокуратура добилась увольнения.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Волгоградская транспортная прокуратура добилась увольнения директора АНО ДПО «Учебный центр «Курс», ранее судимого по тяжкой статье. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного органа, в 2021 году мужчину привлекли к ответственности по статье 291 УК РФ (дача крупной взятки). Несмотря на судимость, волгоградца приняли на руководящую должность в учебный центр.

Транспортная прокуратура провела проверку и направила материалы в суд. Согласно закону, мужчине запрещалось занимать такие должности, ведь судимость была не погашена.

- Судом требования прокурора удовлетворены. Трудовой договор с директором расторгнут, - прокомментировали в волгоградской транспортной прокуратуре.