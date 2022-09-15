Цены на бензин в Волгоградской области застыли

Цена на бензин за неделю не выросли. Фото: Олег УКЛАДОВ

Волгоградские автомобилисты давно привыкли, что цены на бензин на заправках растут с завидной регулярностью. Однако, по данным Волгоградстата, за прошедшую неделю с 5 по 12 сентября 2022 года стоимость литра бензина и дизельного топлива в Волгоградской области не повысилась ни на копейку, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

По данным еженедельного мониторинга, средняя цена литра дизельного топлива на АЗС Волгоградской области застыла на цифре 52 рубля 95 копеек за литр. Бензин марки АИ-92 стоит 47,96 рубля. За литр АИ-95 автомобилистам приходится отдавать по 53,25 рубля за литр, а высокооктановый бензин марки АИ-98 обходится в регионе в 58 рублей 28 копеек. При этом неделей ранее Волгоградстат зафиксировал незначительный рост цен на два вида топлива – АИ-92 и АИ-95.