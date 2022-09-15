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Происшествия15 сентября 2022 7:01

В Волгограде ищут кареглазого мужчину, который мог потерять память

Он ушел из дома 7 сентября
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
МУжчина мог потерять память. Фото: ЛизаАлерт

МУжчина мог потерять память. Фото: ЛизаАлерт

Вот уже неделю родные и знакомые разыскивают 61-летнего Юрия Корчагина. 7 сентября мужчина ушел из дома, но не вернулся ни вечером, ни на следующий день. Сначала искали по друзьям, затем в ближайших больницах, но когда это не принесло результата, обратились в полицию и к поисковикам-волонтерам. Теперь поиски стали масштабней. Родственники надеются на положительный результат. Известно, что мужчина мог потерять память, поэтому вероятно даже не способен сказать как его зовут.

Приметы Юрия Корчагина: рост 165 сантиметров, зудой, с седыми волосами и карими глазами. На нем была желто-зеленая футболка в клетку, темно-серые спортивные штаны и черные ботинки.

Всех, кто видел похожего мужчину, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52 или в полицию по «112»