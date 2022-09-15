На севере Волгограда пассажирский автобус сбил 73-летнего пенсионера

Пострадавших госпитализировали. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки, 14 сентября, под колеса автомобилей попали три жителя Волгоградской области. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе регионального Главка МВД.

В вечернее время в Тракторозаводском районе под колеса пассажирского автобуса попал 73-летний пенсионер. Это случилось на улице Ополченской. Водитель «Лиаза» нарушил ПДД и сбил мужчину на пешеходном переходе. При торможении в салоне общественного транспорта упала и получила травмы 21-летняя девушка.

Еще одна авария произошла в Волгограде на площади Дзержинского. Водитель «Рено Логана» выезжая с парковки сдал назад и наехал на 51-летнюю женщину. В Волжском 23-летний парень за рулем «Фольксваген Поло» тоже пытался выехать с парковочного места и сбил 85-летнюю старушку.