Волгоградская область собрала 50 тысяч тонн семян горчицы

Горчица стала брендом Волгоградской области. Фото: администрация Волгоградской области

Волгоградцы любят горчичное масло: нет ничего лучше, чем салат с помидорами и ароматной заправкой . Горчица стала одним из брендов Волгоградской области: ее берут в подарок или на память о нашем городе. И регион остается лидером в производстве этой культуры на своих полях. Только в этом году убрали более 50 тысяч тонн семян горчицы, урожайность составила 8,87 центнера с гектара – это гораздо больше, чем лет 10 назад. В помощь приходят достижения современных агротехнологов. Часть урожая перерабатывают у нас же ООО «ВГМЗ «Сарепта» и ООО «ВГМЗ «Родос». С их конвейеров выходит 25 тысяч тонн продукции в год, которая расходится в 65 регионов страны.

Кстати, 24 сентября в музее-заповеднике «Старая Сарепта» пройдет традиционный горчичный фестиваль.