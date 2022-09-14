В Волгограде 24 сентября пройдет горчичный фестиваль

Волгоградцы смогут приготовить масло на ручном прессе. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

По осенней традиции в субботу, 24 сентября 2022 года, в музее-заповеднике «Старая Сарепта» на юге Волгограда пройдет VII Горчичный фестиваль «Волгоград. Сарепта – Горчичная столица». В программе - интерактивные экскурсии с ручным отжимом горчичного масла и осмотром таинственных подземелий, а также первый органный концерт сезона, сообщили сайту volgograd.kp.ru организаторы.

24 сентября на фестивале в Сарепте интерактивные программы и экскурсии будут начинаться каждый час с 14.00 до 19.00. Желающим на них попасть придется заранее забронировать места, как и на органный концерт «Королевский Бах» Владимира Королевского в кирхе. Телефоны для записи: 8(8442)67-33-02 и 8-927-511-67-49. Для остальных устроят концерт под открытым небом на площади с 15 до 19 часов. Для гостей приготовят угощения из горчицы, конкурсы, викторины. Также в музее-заповеднике развернется ярмарка мастеров. Вход сюда свободный.