Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 сентября 2022 14:28

Волгоградский аэропорт перестал принимать и отправлять самолеты

Все рейсы на прилет и вылет днем14 сентября были задержаны
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
В волгоградском аэропорту днем задержали все рейсы.

В волгоградском аэропорту днем задержали все рейсы.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Международный аэропорт Волгограда днем 14 сентября внезапно перестал принимать и отправлять рейсы. Самолеты, направлявшиеся днем в город-герой, развернулись в воздухе. На несколько часов опаздывают рейсы из Антальи и S7 из Москвы, почти на 3 часа задержался вылет «Победы» в столицу. Согласно онлайн-табло аэропорта в Гумраке, рейс вместо 15.45 будет отправлен в 17.30, посадка завершена.

На 5 часов позже вылетят в Турцию пассажиры рейса Волгоград – Анталья. Вечерний «Аэрофлот» в Москву и два рейса в Санкт-Петербург планируют вылететь по расписанию.

О причинах задержки рейсов пока не сообщается, сайт volgograd.kp.ru запросил комментарии в пресс-службе воздушной гавани Волгограда. Информация дополняется.