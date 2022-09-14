Волгоградский аэропорт перестал принимать и отправлять самолеты

В волгоградском аэропорту днем задержали все рейсы. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Международный аэропорт Волгограда днем 14 сентября внезапно перестал принимать и отправлять рейсы. Самолеты, направлявшиеся днем в город-герой, развернулись в воздухе. На несколько часов опаздывают рейсы из Антальи и S7 из Москвы, почти на 3 часа задержался вылет «Победы» в столицу. Согласно онлайн-табло аэропорта в Гумраке, рейс вместо 15.45 будет отправлен в 17.30, посадка завершена.

На 5 часов позже вылетят в Турцию пассажиры рейса Волгоград – Анталья. Вечерний «Аэрофлот» в Москву и два рейса в Санкт-Петербург планируют вылететь по расписанию.

О причинах задержки рейсов пока не сообщается, сайт volgograd.kp.ru запросил комментарии в пресс-службе воздушной гавани Волгограда. Информация дополняется.