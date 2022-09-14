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Общество14 сентября 2022 14:14

В Волжском чиновники не предоставили семье ребенка-инвалида жилье по соцнайму

Прокуратура заставила администрацию восстановить права ребенка
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Прокуратура помогла семье.

Прокуратура помогла семье.

Фото: Александр Жданов

Прокуратура Волжского помогла семье, воспитывающей девочку-инвалида, встать вне очереди на предоставление жилья по соцнайму. Мама 15-летнего подростка обратилась в надзорный орган после того, как долго и безуспешно оббивала порог администрации. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного органа, по словам женщины ребенок страдает тяжелыми хроническими заболеваниями и с 2019 года имеет статус «инвалид».

Как положено, в 2020 году семья встала на учет как нуждающаяся во внеочередном получении жилья. Однако до сих пор по факту в администрации ничего не предприняли, чтобы соблюсти закон. Прокуратура вышла в городской суд. Служитель Фемиды полностью поддержал позицию надзорного органа.