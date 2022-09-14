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Общество14 сентября 2022 13:34

За лето в Волгоградскую область через границу не пустили 85 человек

Всего через пункты пропуска прошло более 40 тысяч граждан
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Каждый день через пункт пропуска проходят десятки людей. Фото: ВСБ

Каждый день через пункт пропуска проходят десятки людей. Фото: ВСБ

Пограничное управление ФСБ России по Волгоградской области подвело итоги за прошедшее лето. Силовики посмотрели, сколько человек пересекли границу России на территории Волгоградской области. Поток был большим – почти 40 тысяч туристов, 9 тысяч машин. Правда, 85 граждан развернули: у них не было с собой необходимых документов или у них были с собой запрещенные к провозу вещи.

Пограничники предупреждают, что проход через границу требует внимательности, а иногда и дополнительного времени, чтобы тщательно изучить документы, проверить полученную информацию и решить, можно ли человеку переходить на территорию другого государства.