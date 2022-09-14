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Общество14 сентября 2022 13:17

В Волгоградской области ветврач легализовал опасные мясо и яйца

Непроверенная продукция попала на прилавки магазинов
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Непроверенная продукция попала на прилавки магазинов

Непроверенная продукция попала на прилавки магазинов

Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

Россельхознадзор выявил опасную продукцию неизвестного происхождения, попавшую на прилавки магазинов Волгоградской области. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе профильного ведомства, в результате мониторинга системы «Меркурий» удалось установить ветеринарного врача, который легализовал и допустил к обороту большую партию товаров неизвестного происхождения.

Речь о 277 кг кисломолочной продукции, 200 кг колбас, 15 тысяч штук яиц и 7 кг тушек цыпленка-бройлера. По данным ведомства, нарушения допустил сотрудник ГБУ ВО «Волгоградской гор СББЖ». Материалы проверки направлены в природоохранную прокуратуру и ветслужбу.