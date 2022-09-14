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Общество14 сентября 2022 13:03

В Волгограде на смену холодной осени возвращается летнее тепло

К выходным обещают до +29
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Середина осени выдалась по-летнему жаркой.

Середина осени выдалась по-летнему жаркой.

В Волгоградскую область после недели прохладной погоды и дождей наконец-то возвращается тепло. Уже сегодня, 14 сентября столбик термометра днем поднялся до +18. Завтра обещают +20, а в субботу уже +24. Самую высокую температуру синоптики Гидрометцентра прогнозируют на воскресенье, 18 сентября. Обещают до +29.Так что не спешите убирать шлепки и летнюю одежду.

Правда, радостное возвращение лета будет сопровождаться дождями. Со среды по субботу на небе будут тучи, а в городах и селах Волгоградской области кратковременные ливни. А вот с понедельника волгоградцев опять ждет небольшое похолодание, что вполне нормально для первого месяца осени. Так что успеваем насладиться летними деньками в сентябре. Но не забываем о пожарной безопасности Ходить в леса и разжигать огонь все еще запрещено.