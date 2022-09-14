В школах Камышина открыли мемориальные доски героям спецоперации

На фасадах многих школ это далеко не первые памятные таблички. Фото: администрация Камышина

Сегодня, 14 сентября, в третьем по величине городе Волгоградской области – Камышине – торжественно открыли в школах мемориальные доски, на которых увековечили память о погибших в ходе специальной военной операции на Украине выпускниках. Трое военных, чьи имена высечены на камне, за героизм в Донбассе были посмертно награждены Орденами Мужества, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации города Камышина.

Так, на фасаде камышинской школы №12 увековечили память о прапорщике Андрее Шаповалове, в школе №1 – о рядовом Даниле Горягине, в школе № 19 - о сержанте Максиме Ивченко. В ходе торжественной церемонии присутствующие почтили память погибших героев спецоперации минутой молчания. Также имена бойцов появятся на мемориале на улице Воинов-интернационалистов.