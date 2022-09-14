В Волгограде житель Таджикистана легализовал более 500 незаконных мигрантов

Мигранты получали патенты без экзаменов Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Волгоградская полиция совместно с сотрудниками УФСБ смогла пресечь деятельность группы, которая занималась легализацией незаконных мигрантов.

Силовикам поступила информация о том, что некий гражданин Таджикистана открыл достаточно успешный бизнес в помощь своим землякам. Он уговорили трех местных жительниц (за весьма внушительное вознаграждение) зарегистрировать на своей жилплощади мигрантов. Люди в ней не жили, а лишь числились. Это было необходимо для получения патентов. В одной из квартир могло быть прописано до 20 человек.

Также через знакомого индивидуального предпринимателя, который специализировался на получении разрешений для оформление трудовых патентов, мужчина готовил фиктивные документы о пройденных экзаменах.

- Точное количество незаконно полученных патентов предстоит установить в ходе следствия, однако уже сейчас известно как минимум о 500 таких случаях», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По месту жительство соучастников прошли обыски, изъяли флешки, жесткие диски, фиктивные трудовые договоры, печати, и прочее.

Житель Таджикистана арестован и находится под стражей, его сообщник предприниматель – под домашним арестом. Трем женщинам-арендодателям назначена подписка о невыезде.