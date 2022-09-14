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Происшествия14 сентября 2022 12:22

В Волгограде житель Таджикистана легализовал более 500 незаконных мигрантов

Он помогал получать патенты без сдачи экзаменов по русскому языку
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Мигранты получали патенты без экзаменов

Мигранты получали патенты без экзаменов

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Волгоградская полиция совместно с сотрудниками УФСБ смогла пресечь деятельность группы, которая занималась легализацией незаконных мигрантов.

Силовикам поступила информация о том, что некий гражданин Таджикистана открыл достаточно успешный бизнес в помощь своим землякам. Он уговорили трех местных жительниц (за весьма внушительное вознаграждение) зарегистрировать на своей жилплощади мигрантов. Люди в ней не жили, а лишь числились. Это было необходимо для получения патентов. В одной из квартир могло быть прописано до 20 человек.

Также через знакомого индивидуального предпринимателя, который специализировался на получении разрешений для оформление трудовых патентов, мужчина готовил фиктивные документы о пройденных экзаменах.

- Точное количество незаконно полученных патентов предстоит установить в ходе следствия, однако уже сейчас известно как минимум о 500 таких случаях», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По месту жительство соучастников прошли обыски, изъяли флешки, жесткие диски, фиктивные трудовые договоры, печати, и прочее.

Житель Таджикистана арестован и находится под стражей, его сообщник предприниматель – под домашним арестом. Трем женщинам-арендодателям назначена подписка о невыезде.