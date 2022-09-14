Под Волгоградом женщина зарубила мужа топором

На дворе нашли топор в крови. Фото: Семен ШПАК

В Волгоградской области жительницу города Дубовка подозревают в убийстве своего супруга. 63-летняя женщина зарубила мужа топором и пыталась скрыть следы преступления. Трагедия произошла в частном доме на улице Ленинградской, сообщили сайту volgograd.kp.ru в СУ СКР по региону.

По версии следствия, вечером 12 сентября супруги поссорились. В пылу конфликта жена ударила своего 68-летнего мужа топором по голове. Единственный удар стал смертельным. Чтобы отвести от себя подозрения, волгоградка прибралась и постирала всю одежду. После сообщила в полицию, что муж еще накануне пришел домой с раной. Но следователи нашли следы крови на топоре. Женщину задержали. Вскоре суд изберет ей меру пресечения, следователи настаивают, чтобы суда она дожидалась в СИЗО.