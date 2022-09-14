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Политика14 сентября 2022 11:30

Под Волгоградом похоронили погибшего на Украине сержанта Ивана Черникова

Военнослужащий был ранен на поле боя и умер в госпитале
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: администрация Ольховского района.

Фото: администрация Ольховского района.

Накануне, 13 сентября, в селе Ягодное Волгоградской области похоронили 23-летнего сержанта Ивана Черникова. С 24 февраля военнослужащий ВС РФ участвовал в СВО на Украине. Недавно он получил тяжелое ранение, выполняя боевую задачу, а 5 сентября скончался в военном госпитале.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации Ольховского района, Иван Черников родился в многодетной семье. Жили дружно, родители достойно воспитывали двух сыновей и дочь. После окончания школы Иван поступил в Камышинский медицинский колледж на медработника. В 2018 году его призвали в армию. Иван решил подписать контракт и служить Родине.

- Родственники, друзья, учителя вспоминают Ивана как очень спокойного, доброжелательного, трудолюбивого, отзывчивого, честного и справедливого человека, на которого всегда можно было положиться, - говорят односельчане.

Редакция «Комсомольской правды» выражает слова сочувствия и искренние соболезнования родным погибшего бойца.