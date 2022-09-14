Под Волгоградом механизатор перевел аферистам 3 миллиона рублей

Полиция ищет преступников. Фото: Александр ПАНОВ

Механизатор из Новониколаевского района перевел мошенникам 3 миллиона рублей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, мужчина хотел получить прибыль от торговли ценными бумагами, но остался ни с чем. Все началось со звонков от неизвестных лиц, которые долго уговаривали волгоградца рискнуть и разбогатеть. Поняв, что это аферисты, мужчина обратился в полицию.

За минувшие сутки жертвами преступников стали более десяти жителей региона. Крупную сумму злоумышленникам перевел начальник строительного отдела из Ворошиловского района Волгограда. Мужчине позвонил якобы сотрудник банка и уговорил хранить средства на «безопасном счету». Таким образом 860 тысяч рублей оказались у афериста.

- С заявлениями о мошенничестве потерпевшие обратились в полицию. Сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия, - уточнили в полиции.

Волгоградцев настоятельно просят не доверять незнакомцам.