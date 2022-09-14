В Волгограде пьяная мать легла спать и оставила двухлетнего сына на балконе

Женщине грозит год лишения свободы. Фото: Семен ШПАК

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение и передала 14 сентября в суде уголовное дело 23-летней жительницы Волгограда. Молодую мать обвиняют в оставлении ребенка в опасности. Пьяная женщина легла спать в то время, как ее двухлетний сын играл на неогороженном балконе, сообщили сайту volgograd.kp.ru в прокуратуре региона.

По версии следствия, женщина жила с маленьким сынишкой в общежитии. В июле 2021-го она крепко выпила и легла спать днем. В это время ребенок остался играть на общем балконе второго этажа, который был небезопасен для малыша, так как не имел надлежащего ограждения. Выглядывающего в проемы мальчика увидел сосед. Он забрал его с балкона и передал сотрудникам ПДН.

До этого мать не раз штрафовали за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Ребенка у нее забрали, сейчас малыш живет с бабушкой. Женщине же грозит реальный срок – до года тюрьмы. Рассматривать дело будет мировой судья Центрального района.