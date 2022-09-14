В Волгоградской области 14 сентября выявили 799 заболевших COVID-19

В больницы попали 129 пациентов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 14 сентября, оперативный штаб Волгоградской области сообщил сайту volgograd.kp.ru о 799 случаях заболевания COVID-19, в их числе 94 ребенка. За весь период пандемии коронавирусом заразились 231 653 жителя региона. Из них умерли 6 902 пациента

Отметим, что новая мутация штамма вызывает легкое течение болезни, поэтому большая часть пациентов проходят амбулаторное лечение (8321 человек). За эти сутки в госпитали попали 129 заболевших. Выписали в разы больше - 1108 пациентов. Смертельных случаев нет.

Самый лучший способ защититься от коронавируса – пройти вакцинацию или ревакцинацию. В регионе открыто 74 прививочный пункта в медучреждениях, также привиться можно в некоторых ТРК.