Бочаров встретился с Общественной палатой Волгоградской области

Губернатор обсудил с общественниками важные вопросы. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 14 сентября обсудил широкий круг вопросов с представителями Общественной палаты региона. Речь шла о продолжение акции «Тепло из дома», народном контроле, тарифах ЖКХ. Также глава региона также предложил общественникам включиться в проработку инициатив ветеранов - почетного звания «Населенный пункт Сталинградской доблести» и новой системе наград, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации региона.

Губернатор попросил общественников внимательно следить за тем, как в регионе реализуются нацпроекты с позиции простого человека. Важно, чтобы каждый проект был востребован у людей и стал настоящим проектом развития, отметил глава региона.