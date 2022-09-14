В Волгограде отремонтировали дороги в первых 11 дворах

Так теперь выглядит двор на углу улиц Еременко и Титова. Асфальта здесь давно уже не было. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде в этом году обновления дождались 42 двора. В первых 11 из них уже обновленные проезжая часть и тротуары, для автомобилистов сделали удобные разъездные карманы и парковки. Все работы идут в рамках трехлетней губернаторской программы, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

Новенький асфальт на пешеходных дорожках и автомобильных проездах волгоградцы уже могут оценить во дворах на улице Еременко, 130 в Краснооктябрьском районе, на улицах Колпинской у домов №9 и 11; на Космонавтов, 33 и Ангарской, 114, а также на проспекте Жукова у домов №163, 165, 167, 169 в Дзержинском районе. В Ворошиловском сделали дороги во дворах на улицах КИМ у домов №10а и 12 и Циолковского, 5. Три двора готовы в Красноармейском - на бульваре Энгельса 28, на улице Пролетарской у домов №39, 41 и 45, а также на проспекте Героев Сталинграда, №47 и 49. обновление еще одной территории завершили на Тракторном – на улице Академика Богомольца, 5.

До конца года по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в этих дворах установят скамейки и урны. Также сделают освещение, которого у многих домов уже много лет не было. Пока разрабатывают проект, но тьма тоже вскоре отступит.

Всего в трехлетнюю программу обновления дворов войдет 150 дворовых территорий у трех сотен домов, где много жалоб от жильцов на убитый асфальт. В этом году благоустроят 42 из них. Сейчас работы продолжаются в 32 дворах и выполнены на 65%.