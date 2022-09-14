В Михайловке мужчина до смерти избил соседа

Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии. Фото: Кирилл ЧАЩИН

Следователи Волгоградской области расследуют уголовное дело по факту смерти 59-летнего мужчины, которого до смерти избил сосед во время пьяной драки, сообщили сайту volgograd.kp.ru в СУ СКР по региону. 48-летнего жителя Михайловки подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности.

По версии следствия, 12 сентября мужчины выпивали в одном из частных домов на улице 2-й Краснознаменской. За столом возникла ссора и 48-летний гость стал избивать 59-летнего хозяина. Бил жестоко, руками и ногами. Удары эти оказались смертельными, спустя день мужчина скончался.